Al no legalizar la marihuana el único que pierde es el Estado: Ospital

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional instó a cuestionarse cuánto es lo que podía recaudar el gobierno con la regularización de la droga.

Al no regularizar el negocio de la marihuana el único que pierde es el Estado, enfatizó el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital, quien subrayó que, no hay una postura uniforme al interior del partido sobre la legalización de esta droga.

Luego de señalar al senador priista Miguel Ángel Osorio Chong, que impulsaría la legalización y despenalización de la marihuana, Ospital reconoció que “hay posturas encontradas” al interior del partido.

“En el PRI hay personas que piensan de una manera y otros de otra (…) a mí Paul Ospital, en lo personal, en lo particular, me parece que el no regularizar un negocio del tamaño que es este asunto en el país, un negocio que existe, que lleva existiendo muchísimos años, el único que pierde es el Estado mexicano”, declaró.

De acuerdo con Ospital, al no legalizar esta droga, solo pierde el Estado y gana el crimen organizado, e instó a cuestionarse cuánto es lo que podía recaudar el gobierno con la regularización de la droga.

“Es un tema a debate a nivel nacional que, se deberá de discutir, al menos, así lo prometieron los legisladores emanados del partido político mayoritario, que se iba a discutir durante el próximo periodo de sesiones, así que estaremos muy atentos”, declaró.