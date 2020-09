Turismo tiene baja expectativa sobre derrama económica en fiestas patrias

De acuerdo con Hugo Burgos Garcia, titular de Turismo en la entidad, el año pasado registraron un derrama de 100 millones de pesos, por lo que esperan llegar a los 50 millones este año

La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro tiene una baja expectativa en cuanto a visitantes y derrama económica con motivo de las fiestas patrias en la entidad.

“En realidad la expectativa es poca porque realmente no tenemos evento, no hay grito, no hay eventos que normalmente se llevan a cabo como en Juriquilla que había corridas, al no ver esas fiestas la expectativa creemos que va hacer poca”, precisó Burgos García.

Mencionó que los restaurantes estarán operando con normalidad, sin embargo no habrá ningún tipo de fiesta o evento en restaurantes u hoteles.

Por último, Burgos García invitó a la población y a los turistas a ser cautelosos en los festejos en sus casas, sin grandes fiestas, así como que respeten los aforos y las medidas sanitarias.

“Evitar las fiestas masivas para que no tengamos nuevamente un cierre porque si, sí afectaría la economía enormemente y podríamos retroceder”, puntualizó.