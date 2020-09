Recibe Protección Civil municipal de Querétaro cuatro nuevas unidades

Además, Luis Nava reconoció a seis elementos por su conocimiento y compromiso en la atención que han brindado a la ciudadanía durante la contingencia sanitaria

La Coordinación municipal de Protección Civil de Querétaro recibió cuatro unidades, dos vehículos equipados y dos pick up para la atención de emergencias, y seis elementos con más de 10 años de servicio fueron reconocidos por el alcalde Luis Bernardo Nava Guerrero, debido al conocimiento y compromiso en la atención que han brindado a la ciudadanía durante la epidemia por COVID-19.

Durante un acto público, el edil reconoció que desde el primer día de la pandemia el personal de protección civil ha mostrado su capacidad para analizar y estudiar la situación, con la finalidad de identificar los riesgos y diseñar las medidas necesarias para hacer frente a la contingencia.

“Demostraron estar preparadas y preparados para lo que fuera, lo digo así, no hubiéramos sido capaces de mitigar el impacto de esta pandemia, de gestionar como lo hemos hecho la emergencia, si no fuera por todas y todos ustedes. Las vidas que han salvado se cuentan por cientos o por miles, y no hay agradecimiento que alcance para ello, les pido a todas y todos los que estamos aquí un aplauso para el cuerpo de Protección Civil del Municipio de Querétaro”, indicó.

Carlos Rodríguez Di Bella, director de la coordinación de protección civil, agradeció el apoyo que se ha brindado a la dependencia que encabeza y aseguró que responderán de la mejor manera para salvaguardar la integridad de las y los queretanos.

Los elementos reconocidos fueron: