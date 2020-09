PRI Querétaro denunciará a Luis Nava por presuntos actos anticipados de campaña

Paul Ospital, presidente del PRI Querétaro, acusó que la campaña emprendida por Nava Guerrero como parte de su segundo informe de gobierno es solo una promoción de su imagen personal con miras a las elecciones del 2021.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentará este 25 de septiembre una denuncia ante el Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) por presuntos actos anticipados de campaña en contra de Luis Bernardo Nava, presidente municipal de Querétaro.

En rueda de prensa, Paul Ospital Carrera, presidente del PRI en la entidad, acusó que la campaña emprendida por Nava Guerrero como parte de su segundo informe de gobierno es solo una promoción de su imagen personal con miras a las elecciones del 2021.

“Vamos a acudir al Instituto Electoral con la denuncia correspondiente, consideramos que son, evidentemente, actos anticipados de campaña en donde están utilizando recursos públicos de las y los queretanos”, dijo.

Ospital Carrera criticó que, como parte de este informe, se estén entregando en las calles panfletos, paraguas, bolsas para el mandado y botes para tomar agua sin brindar información relacionada con las acciones emprendidas durante su administración.

“El paraguas no dice si tapó un bache o pintó guarnición, sino que vemos nuevamente el nombre del personaje, y un slogan de gobierno. Yo aquí no veo nada, como lo que ha informado Nava que es nada y nada. Luego vemos bolsas para el mandado en donde, pues, no veo qué me está informando como ciudadano, si no a que a todas luces es una promoción personalísima, por no hablar de la sonrisa que tiene Nava”, dijo momentos antes de aventar los artículos que mostró durante la rueda de prensa.

Asimismo, aseguró que en el PRI cuentan con testimonios de personas que ingresaron al programa de empleo temporal, así como de personal de inspección y servicios públicos municipales, respecto a que se les ha obligado a repartir estos productos.

Ospital Carrera añadió que continúan a la espera de que la unidad de transparencia del municipio les haga entrega de la documentación sobre el gasto ejercido para la realización del segundo informe de gobierno. La fecha límite para esto, dijo, es el 8 de octubre.