Incidente en el que se involucró exmagistrada es ajeno a Morena, asegura dirigencia del partido

Luego de registrarse un accidente de tránsito en el que resultó herido un elemento de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) cuando un hombre intentó evadir una sanción, el cual presuntamente tendría alguna relación con la exmagistrada Celia Maya García, el partido Morena enfatizó no tener un pronunciamiento al respecto.

En entrevista vía telefónica, Jesús Méndez Aguilar, secretario general en funciones de presidente de Morena, subrayó que, si bien Maya García es militante del partido, esta situación fue de carácter “circunstancial” y “personal”. Acotó que el conocido de Maya García no tiene ninguna relación con el partido.

“Es ajeno totalmente a Morena. No tenemos por qué tener ningún pronunciamiento. La licenciada hasta donde yo sé, llegó ahí, para su auxilio y es todo lo que tendría que decir (…) si no tiene mayor participación en eso, no tenemos por qué meternos nosotros”, declaró.

Méndez Aguilar apuntó que será responsabilidad de la autoridad y de la persona responsable tener alguna valoración sobre este tema y descartó emitir algún llamado a Maya García sobre este hecho.