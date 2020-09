Hasta conocer dictamen, Hugo Cabrera se pronunciará sobre matrimonios igualitarios

Así lo indicó el legislador priista al ser cuestionado por el boletín que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que el Congreso Local legisle a favor del matrimonio igualitario

Hugo Cabrera Ruiz, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró que hasta que conozca el dictamen que se encuentra la LIX Legislatura emitirá su postura entorno a la iniciativa de matrimonios igualitarios.

Así lo indicó al ser cuestionado por el boletín que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que el Congreso Local legisle a favor del matrimonio igualitario.

“Siempre estaré a favor de los derechos humanos, pero no conozco el dictamen no me he metido a buscar en cómo se ha legislado en otras entidades, entonces prefiero esperar a que haya un dictamen para emitir postura y voto previo a la discusión y el análisis”, indicó.

Por último, explicó que no calificaría si es sencillo o complejo legislar en el tema: “cada quien lo califica como sea pertinente, para ti o si lo dices al nombre de alguien es muy sencillo, yo no digo si es sencillo o complejo, simplemente estaré esperando el dictamen”, puntualizó.