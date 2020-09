Diputada local del PRI da positivo a COVID-19, es el tercer caso relacionado con el Congreso

Se trata de Guadalupe Cárdenas Molina, quien al parecer se contagió a inicios del mes y que pretende retomar sus actividades la semana próxima

Son tres los casos de contagio de COVID-19 que se han reportado en el Congreso del Estado. Recientemente, la legisladora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Cárdenas Molina, resultó contagiada del virus, así como un trabajador. Ambos tuvieron una recuperación domiciliaria.

En entrevista, Cárdenas Molina indicó que tanto ella como su pareja presentaron síntomas los primeros días de septiembre, y decidieron aplicarse la prueba de COVID-19, que resultó positiva.

“Tuve fiebre. Dolor de espalda intenso, pero fueron como tres días. Se me quitaba en las mañanas y me sentía súper bien y en las noches me daba el bajón. Me congestioné muchísimo (…) el sentido del gusto lo perdí por completo”, relató.

Cárdenas Molina se ausentó de la última sesión de pleno del 10 de septiembre, no obstante, previó regresar para la siguiente semana a actividades.

“Voy muy bien. Deje de tener yo ya los síntomas desde la semana pasada. Todos los síntomas (…) yo espero que ya me dé de alta”, concluyó.

Por su parte, Concepción Herrera Martínez, presidenta de la Mesa Directiva en la Legislatura, informó que recientemente se dio cuenta de un contagio de un trabajador que se encontraba de vacaciones y, por lo tanto, no fue necesario aplicar las medidas de aislamiento a más personal.

Cabe recordar que fue en julio, cuando un trabajado del congreso murió por COVID-19. El finado padecía diabetes e hipertensión.