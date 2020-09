Descarta IEEQ que funcionarios del PAN hayan incurrido en “promoción personalizada”

Esto luego de que se les acusara por la entrega de despensas y apoyos durante la contingencia sanitaria

Por unanimidad, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) declaró inexistentes los actos de presunta promoción personalizada en contra de legisladores federales y locales panistas por la entrega de despensas y apoyos por la contingencia de la COVID-19.

De acuerdo con Susana Rojas, representante de Morena ante el IEEQ, la pandemia del COVID-19 dio origen a un “exceso” en la forma que se mostraron los funcionarios públicos durante la entrega de apoyos.

“El hecho de que hoy no se dé una sanción, en primera no quiere decir que no haya otras instancias que puedan volver a valorar algunos de los puntos de esta resolución, segundo que no hayan existido los recorridos y la presencia de estas diputadas y de los presidentes, los regidores”, acusó.

Sin embargo, Martin Arango García, representante del PAN en el órgano electoral defendió que con esta resolución se demuestra que solo quedó en lo “mediático” y Morena hace un uso indebido de las instituciones.

“Es lamentable que de los muchos dichos que se desprenden de la denuncia, ni siquiera hayan tenido el valor de presentar pruebas. Me parece que el uso de la justicia electoral implica una gran responsabilidad”, dijo.

Los expedientes aprobados por el IEEQ, corresponden a los procedimientos especial sancionadores IEEQ/POS/014/2020-P y IEEQ/POS/015/2020-P y que presentaron particulares y el Partido del Trabajo (PT) en contra de la diputada local del PAN Verónica Hernández Flores, el secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes, el presidente municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega, así como a diversos integrantes del ayuntamiento sanjuanense.

También en contra del presidente municipal del PAN de Amealco de Bonfil, Rosendo Anaya Aguilar y algunos integrantes del ayuntamiento.

La denuncia presentada por particulares se ingresó en contra de las diputadas locales Leticia Rubio y Daniela Salgado, la legisladora federal, Sonia Rocha, el presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, el alcalde de San Juan del Río, Guillermo Vega e integrantes del ayuntamiento, la presidenta municipal de Tolimán, Guadalupe Alcántara, el secretario de Desarrollo Social, Tonatiuh Cervantes y el Comité Directivo del PAN.