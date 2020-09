Defiende Michel Torres soberanía del Congreso local ante la CNDH

Esto tras el llamado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que en el Congreso de Querétaro se aprueben iniciativas a favor del matrimonio igualitario y la identidad de género

Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del blanquiazul, defendió que el Congreso local es soberano y tiene libertad para discutir y analizar los temas, esto tras el llamado que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a través de un boletín, para que el Congreso de Querétaro apruebe el matrimonio igualitario y el reconocimiento a la identidad de género.

El legislador panista refirió que este llamado de la CNDH es un boletín de prensa, por lo que, “no es recomendación”:

“¿Que podemos esperar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la poca legitimación que tiene? Hay que aclarar algo, no es ni recomendación, ni solicitud”, argumentó.

El legislador panista señaló que no ha llegado al Poder Legislativo una recomendación oficial sobre este tema y explicó que esto no forma parte de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional (PAN); además, calificó como una incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado de Morena, no comparta estos temas en su agenda.

“Nosotros hemos sido también muy claros, no está en la agenda legislativa de Acción Nacional (…) no es un tema cerrado dentro del Congreso, pero no está en la agenda legislativa”, agregó.

Asimismo, fue cuestionado si considera que las personas homosexuales tienen derecho a contraer nupcias, a lo que respondió que no se ha limitado ningún derecho; “merecen todo mi respeto, mientras tanto, nosotros estamos cumpliendo con el proceso legislativo”, dijo.

Durante la sesión de pleno, el diputado local por Morena, Raúl Chávez Nieto, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se ha pronunciado sobre la inexistencia de razonabilidad de limitar los derechos humanos.