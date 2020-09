¿Cómo evitar robos en casa?

Tras los meses de confinamiento estricto, cada vez pasaremos más tiempo fuera de nuestros hogares. Te compartimos algunos consejos para prevenir y evitar robos en casa.

Pasados los meses de confinamiento estricto, las personas estaremos saliendo regularmente a la calle con cada vez más frecuencia. Esto podría suponer un riesgo ante la posibilidad de sufrir robos a casa habitación.

Todos hemos escuchado las medidas básicas para evitar este tipo de atracos: no le cuentes a extraños que saldrás de vacaciones, cierra bien puertas y ventanas, no dejes objetos de valor a la vista, etc.

Si bien es importante tomar estos aspectos en consideración, lo cierto es que se trata de medidas, hasta cierto punto, de sentido común. Lo que te presentaremos a continuación pretende ir un poco más allá. Por ello, te compartimos seis medidas que te harán sentir más tranquilo al salir de casa:

Instala barreras de resistencia

Cuando pensamos en seguridad, lo primero que se nos ocurre es instalar una alarma. Sin embargo, es común descuidar lo más básico: puertas, ventanas y cerraduras. De ser eficientes, estas primeras barreras retrasarán la entrada de los delincuentes exponiéndolos a la mirada de vecinos y transeúntes. Considera instalar puertas blindadas o reforzar las bisagras con pivotes de acero.

Llaves y cerraduras adecuadas

Los delincuentes suelen poder ingresar a las viviendas fácilmente, sin siquiera tener que forzar las cerraduras debido a que éstas son demasiado básicas. Se recomienda siempre tener instaladas cerraduras de seguridad.

Sistema de alarma

En cuestión de seguridad en el hogar, la clave está en el tiempo. Las alarmas notifican que algo está pasando, sin embargo, no evitan que pase. Una vez dentro de una casa, el ladrón tiene aproximadamente 15 minutos para tomar lo que busca y salir. De cualquier manera, limitar el tiempo de atraco definitivamente servirá como una posible barrera que hará que ladrones menos experimentados se la piensen más antes de intentarlo.

Para instalar una alarma, es importante que esta cuente con un sistema bidireccional con doble vía de comunicación (una vía inalámbrica y otra vía cableada). Esto evitará que sea fácilmente desactivada.

Sistemas de video vigilancia

Los sistemas de video vigilancia son una herramienta complementaria para el resto de tu seguridad. Si bien tampoco evitarán que una persona extraña ingrese a la vivienda, lo último que un ladrón quiere es ser captado en video. Por tanto, también ayudarán a reducir el tiempo y capacidades de maniobra dentro del inmueble.

Instala un temporizador de luces

Aunque estos sistemas no son infalibles, por lo menos forzarán a un ladrón a vigilar durante por lo menos tres días antes de intentar acceder de noche. Tomar medidas preventivas te permitirá sentirte mucho más tranquilo. Recuerda también siempre mantener comunicación y una buena relación con tus vecinos para apoyarse unos a otros. Al final, la seguridad depende de todos.

Texto: Juan Carlos Cevada González de Smart.haus