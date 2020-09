Alertan por billetes falsos de 200 y 500 pesos en comercios del Centro Histórico

Alfonso González, líder de comerciantes, recomendó a los locatarios que, para evitar recibir un billete falso, realicen una prueba con un vaso de agua y comprueben si se deshace

Comerciantes del centro histórico han detectado varios casos de billetes falsos, de denominaciones de 200 a 500 pesos, así lo advirtió Alfonso González Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, quien dijo, en una semana, al menos 20 locatarios le aseguraron haber sido víctimas de esta situación.

En entrevista, González Hurtado explicó que esta situación se ha denunciado desde hace más de un año, sin embargo, es difícil que pueda acreditarse un delito cuando las personas traen un solo billete.

“Tienes que agarrarlo con 100 billetes (…) si lo agarras con uno te dicen, me lo dio el cajero, me lo acaban de dar de cambio. Es muy difícil (…) Hubo una semana que, por lo menos, me hablaron 20 comerciantes que tuvieron un incidente con billete falso”, declaró.

En este sentido, González Hurtado recomendó a los locatarios que, para evitar recibir un billete falso, realicen una prueba con un vaso de agua y comprueben si se deshace, ya que, en algunos casos, pueden pasar las pruebas de los plumones. “Son bandas que ya están perfectamente bien organizadas para pagar con billetes falsos”, concluyó.