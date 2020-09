Advierten descenso de temperaturas: llegarían a 7 y 8 grados en Amealco y la Sierra

Gabriel Bastarrachea Vázquez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se ha registrado un descenso en la temperatura del estado

Para este fin de semana, en las partes altas de la Sierra Gorda, se prevén temperaturas de ocho a 15 grados, mientras que, en Amealco de Bonfil, se esperan de siete a 15 grados centígrados; esto acompañado de lluvias ligeras a moderadas.

Gabriel Bastarrachea Vázquez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó que se ha registrado un descenso en la temperatura del estado; en la zona metropolitana este fin de semana se estará entre los 14 hasta los 25 grados centígrados, en el semidesierto de 11 a 22 grados y en Jalpan de Serra de 21 a 28 grados.

Esto aunado a que continúan las precipitaciones; en este sentido, dijo, se esperan lluvias ligeras a moderadas en la zona metropolitana, al igual que al sur del estado, el semidesierto y las partes altas de la sierra.

“En la zona sur, ligeras con alguna puntualidad moderada. Al igual que en la zona semidesierto y en las partes altas de la sierra; también, Jalpan tendrá lluvias a puntualmente moderadas durante estos días”, abundó.

En tanto, advirtió que, durante esta época de lluvias, es importante no acercarse a los bordos de los ríos y debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el estado por el COVID-19, se recomienda evitar salir y procurar mantenerse resguardado en el domicilio.

“Lo más importante es no acercarse a los márgenes del río; pero, principalmente, saber que todavía estamos en pandemia. No salir si no es necesario. Es la recomendación que nosotros damos: de preferencia no salir, pero si por alguna razón se acercan o pasean, no acercarse a las márgenes de los ríos”, apuntó.