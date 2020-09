A pesar de las lluvias, captación de agua está por debajo del 50% en el estado

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro comentó que las presas que han tenido mayor captación de agua son aquellas que tienen poca demanda para la agricultura de la zona.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Querétaro (SEDEA) no ha registrado afectaciones mayores debido a la temporada de lluvias, sin embargo el promedio de captación de agua en las presas del estado todavía está por debajo del 50 por ciento.

Así lo reconoció Carl Dobler Menher, titular de la SEDEA, quien detalló que a finales de junio solo había el 14 por ciento de almacenamiento de las presas, el 31 de julio aumentó al el 22.6 por ciento como promedio, hasta el pasado 31 de agosto ya contaban con el 33 por ciento de almacenamiento en los cuerpos en total.

“Es época de lluvias, no ha sido la precipitación que hubiésemos esperado o que se necesita para cubrir las necesidades del campo, sin embargo tenemos que reconocer que las lluvias son mucho mejores que el año pasado. La precipitación, que diría normal, está en la zona de Amealco es la presa de San Ildefonso”, precisó el titular de la SEDEA.

Reconoció que la aceptación ha sido mayor que los dos años anteriores, pero aún está por debajo al promedio de los últimos 10 años en el estado, aunque de acuerdo a los pronósticos habría mayores precipitaciones en septiembre.

Explico que las precipitaciones son insuficientes porque aunque ha habido lluvias solo mojan el suelo, pero hasta que se satura de agua no comienza a correr y, el que no esté corriendo el agua, no permite que haya buenos almacenamientos.

Asimismo aseguró que algunos almacenamientos de agua en la zona de Juriquilla y Corregidora no tienen un impacto agrícola, además que esta zona es donde las precipitaciones han generado mayor captación de agua.

“También tenemos que ver cuáles son las que tiene impacto agrícola porque la de Santa Catarina realmente tiene poca demanda en zona agrícola, en Juriquilla y Corregidora es en donde más precipitación pluvial hemos tenido, pero no impacta en el beneficio del uso agrícola”, puntualizó.