61 años de Cómicos de la Lengua

El grupo de teatro universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro es la agrupación itinerante más antigua de América Latina y lo celebraron con una puesta en escena que se transmitió en vivo por Facebook

Cómicos de la Legua de la Universidad Autónoma de Querétaro, sumó un año más a su historia, que comenzó a escribirse desde 1959 cuando ofrecieron su primera función en el atrio de Santa Rosa de Viterbo, como la idea y proyecto de un grupo de jóvenes entusiastas por el teatro y la oratoria, liderados por Hugo Gutiérrez Vega.

Este grupo de teatro universitario itinerante es el más antiguo de América Latina, y que en su aniversario 60, recibieron el nombramiento como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Querétaro.

Sin embargo, este año no pudieron realizar su tradicional presentación en el atrio de Santa Rosa de Viterbo debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID, por lo que el grupo ha estado cerra por más de cinco meses, pero como su aniversario no podía no festejarse, se trasladaron al Mesón de Guillermo Prieto #7.

“Esperamos volver pronto y disfrutar del teatro en el teatro, mientras eso sucede, nuestro aniversario no podía dejar de festejarse, adaptado a los tiempos que vivimos, pero reconociendo que podemos celebrar cuidándonos y cuidándolos, ofreciéndoles hoy una función a puerta cerrada, sin público presente y para todos los que están desde sus casas junto a nosotros” expresó la directora del grupo, Patricia Corral.

En esta función de teatro clásico español por el 61 aniversario, se presentaron tres pasos de Lope de Rueda: “Las aceitunas”, “La Tierra de Jauja” y “Pagar, no pagar”, con las actuaciones de Roman I. Gómez, Joel Aguilar, Bernardo Ponce, Oscar Sasia, Jessica Basaldúa, Patricia Corral, Ana Santana, Lupita Pizano y Víctor Sasia, estos dos últimos también estuvieron a cargo de la dirección de las obras.

Además del elenco, a la puesta en escena únicamente asistieron la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca; la secretaria de Extensión Universitaria, Teresa Besné y los fundadores del grupo, Roberto y Juan Servín; la función fue transmitida gracias Querétaro TV con Alberto Orozco, quien también es ex director del grupo de teatro.