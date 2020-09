12 reportes por maltrato infantil durante agosto en Querétaro

La titular del sistema DIF Municipal comentó que se reciben más denuncias, sin embargo, en el lugar no se puede acreditar dicha situación, además, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado hasta julio de este año, un total de dos mil 564 denuncias por delitos contra la familia.

El Sistema DIF Municipal ha atendido, en agosto, 12 reportes de maltrato infantil, informó su titular, María del Carmen Ortuño.

No obstante, dijo que, no en todos los casos se consideran casos de maltrato u omisión de cuidados, ya que, en ocasiones realizan los reportes vecinos o familiares, y al acudir a realizarse la investigación correspondiente, no se comprueba esta situación.

“Puedo compartirles que en el mes de agosto recibimos 12 reportes de maltrato. Estos reportes se atienden. No necesariamente el 100 por ciento aplica para considerarlos como maltrato u omisión de cuidados”, declaró.

Confirmó que cuando es necesario, algunos casos se pasan a la Fiscalía General del Estado, sin embargo, desconoció cuántos de estos 12 reportes están en esta situación.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado hasta julio de este año, un total de dos mil 564 denuncias por delitos contra la familia, y que incluyen violencia familiar o el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

De estas denuncias, dos mil 141 corresponden a violencia familiar, 10 a violencia de género, 301 al incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y 112 a delitos contra la familia.