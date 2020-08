“¿Yo qué culpa tengo?”, le responde AMLO a Calderón sobre juicio contra García Luna

“Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo, ¿yo qué culpa tengo si no es conmigo? Es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora: Palomino, Pequeño… hasta los premiaba”, aseguró

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró extrañado de que el expresidente Felipe Calderón Hinojosaesté enojado con él por el caso de Genaro García Luna, cuando es un tema que lleva un juez de Estados Unidos.

“Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo, ¿yo qué culpa tengo si no es conmigo? Es con el juez de Estados Unidos. García Luna fue su secretario de Seguridad Pública y todos los que están siendo señalados ahora: Palomino, Pequeño… hasta los premiaba”, aseguró.

El día de ayer, Calderón Hinojosa criticó, en entrevista con un medio nacional, que Obrador haya saludado a la mamá de “El Chapo” y también por la liberación de Ovidio Guzmán, en ese sentido, el presidente señaló:

“Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora. Ahora ya no de mano, porque no puedo, pero, ¿cómo no voy a saludar a una anciana?. Que se liberó al hijo (sic) de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo, pero que él nos diga todo lo que sabe de García Luna, porque fue su secretario de Seguridad Pública” destacó.

La confrontación entre mandatarios se da después de que ayer Andrés Manuel asegurará que la administración de Felipe Calderón era un narcoestado, por las supuestas acusaciones de complicidad con el crimen organizado en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón.