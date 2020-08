Suma zona serrana 127 casos de dengue; van 5 brotes en total

Martina Pérez Rendón explicó que de estos casos, algunos ya han sido dados de alta, mientras que otros continúan en convalencencia

Se han reportado 127 casos de dengue en la zona serrana con cinco brotes en Landa de Matamoros, Jalpan de Serra y Arroyo Seco, informó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

En video conferencia, Pérez Rendón explicó que, de estos brotes, dos se reportaron en Arroyo Seco con alrededor de 100 casos; mientras que, uno fue en Jalpan de Serra con cuatro casos; y dos en Landa de Matamoros con 23 casos.

“Los casos no están activos el 100 por ciento; desde que iniciamos la detección hasta este momento, hay casos que ya curaron y otros que pudieran estar en este momento, en convalecencia”, dijo.

En este sentido, insistió en que las autoridades han continuado con el monitoreo en las comunidades identificadas de riesgo, además, de que continúa la vigilancia epidemiológica en los casos detectados.

Pérez Rendón enfatizó que deben evitarse los criaderos de casa; ya que cabe recordar los mosquitos se reproducen en encharcamientos de agua.

“Una parte crítica es eliminar los criaderos. Si no hay criaderos, no hay lugar donde las mosquitos hembras depositen sus huevecillos, no hay larvas y, en consecuencia, mitigamos la densidad de moscos o la controlamos”, afirmó.