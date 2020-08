Roberto Carlo en EnBici.life

Tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto Carlo, un hombre multifacético, apasionado por su trabajo y que no puede estar quieto. Una mente y personalidad […]

Tuvimos la oportunidad de platicar con Roberto Carlo, un hombre multifacético, apasionado por su trabajo y que no puede estar quieto. Una mente y personalidad sensible que gira a mil por hora y que actualmente se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida.

Es conductor titular en el programa matutino “Sale el sol” para Imagen Televisión. Lo hemos visto en series como “El Dandy” y “Gossip Girl Acapulco”, en teatro ha participado en obras como “Timbiriche, “El Musical”, “Vaselina”, “Las frases mágicas” y “El juego de la cita”, también en telenovelas como “Atrévete a soñar”, “Tormenta en el paraíso” y “Rebelde”.

Por primera vez la fotografía, styling, maquillaje y peinado estuvieron a cargo del propio talento, una nueva forma de adaptarse que dio un excelente resultado.

Visita nuestro portal de estilo de vida www.enbici.life

¿Cómo has vivido este tema de la pandemia?

Al principio todo fue muy raro, veía a todo mundo en cuarentena pero yo tenía que seguir yendo al programa. Fue muy extraño ver cómo el mundo de muchas personas se detenía, pero el mío continuaba, tomando obviamente todas las precauciones necesarias, nunca dejé de trabajar hasta que me enfermé.

¿Qué se siente estar contagiado de COVID-19?

Comencé a tener síntomas y me faltaba la respiración. El 1 de julio llegué al programa, pero no quise entrar al foro, le pedí a la producción que me dejara ir a casa y comenzaron los demás síntomas como dolor de cabeza pero soy muy precavido, me hice la prueba y el resto es historia. Los primeros días la pasé muy mal en cama, luego tuve una ligera recuperación el tercer día pero al día siguiente me volvió a tumbar, hasta el quinto día ya fui mejorando, tuve una afectación en los pulmones, me agito muy rápido pero me dijeron los doctores que se recupera paulatinamente.

En lo profesional ¿Qué viene para ti?

Tengo ganas de hacer muchas cosas, seguir conduciendo, quiero actuar, hacer series o teatro. Me gusta mucho combinar la conducción con la actuación, seguir todo lo que tenga que ver con comunicar. Algo que también traigo en mente es lanzar mi línea de ropa, que ya les contaré más adelante.

Tienes un podcast llamado “Muchacho llorón”, platícanos más.

Fue como una necesidad propia, yo sentía que algo me hacía falta hasta que descubrí que era el poder transmitir lo que yo he aprendido emocionalmente hablando. Me puse a pensar en mi historia de vida y me di cuenta de que muchos hombres en México crecimos con mucha represión emocional como si no tuviéramos la oportunidad de sentir y eso fuera solamente algo femenino o algo de personas homosexuales.

Por eso lo llamé “Muchacho llorón” para darle la vuelta porque entre más lloraba mejor me sentía, le di la vuelta a la connotación negativa que tiene, para mi ser un muchacho llorón significa ser un hombre que puede sentir, que es vulnerable y que las lágrimas tienen una historia que contar.

Es un espacio muy íntimo donde invito a expertos o amigos que se puedan relacionar con el tema, donde está bien ser transparente, una zona segura.

Y en el amor, ¿cómo te sientes? Te hemos visto muy feliz.

Estoy en el mejor momento de mi vida, completo, acompañado, ilusionado y con una sonrisa de oreja a oreja, hoy puedo decir que vivo el verdadero amor.

¡Te comprometiste!

¡Sí! Estoy agradecido de la relación que tengo y de tener a Rubén a mi lado, sentí un ligero cambio desde ese momento, somos una pareja muy comprometida y muy formal desde el inicio. Somos muy conscientes de que nuestro compromiso es para siempre y tenemos la ilusión de celebrar en una fecha especial lo que somos y lo que compartimos con las personas que más queremos.

¿Cómo fue la reacción del público en redes? ¡Porque todos vimos el video de la pedida!

Todos felices y emocionados porque fue algo que nadie se esperaba, fue una sorpresa que me guardé con todos menos con mi mamá, uno que otro amigo y obvio Netflix, fue un momento súper bonito al igual que la reacción de la gente.

¿Qué sentiste en ese momento en el que te arrodillaste?

¡Muchísimos nervios! (risas)

¿Para cuándo tienen pensada la boda?

Te puedo decir que ni idea, por lo pronto para este año no, tenemos que ver que va a pasar con la pandemia que estamos viviendo y tampoco es una fecha que nos urge poner, pero queremos que sea como la hemos soñado.

–

Texto: Héctor Lee

Foto, styling y MUA: Roberto Carlo

Bici: BikelandMx

Spot: Casa de Roberto Carlo