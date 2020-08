Reaparece Anaya y asegura que demandará a Lozoya por daño moral

“He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos: mañana a las 9 en punto de la mañana, que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya”

El expresidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, reapareció la noche de este miércoles 19 de junio, a través de un video que subió a Youtube donde calificó las acusaciones de Emilio Lozoya como falsas y burdas mentiras, por lo que presentará una demanda en su contra por daño moral.

“Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, el pasado 24 de julio, afirmé que el señalamiento en mi contra es absolutamente falso, y ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación contra mi resulta no solo falsa, sino verdaderamente absurda. no solo me provoca repudio, la mentira es tan burda que no resiste el más mínimo análisis”, destacó.

El también excandidato presidencial señaló que, de acuerdo con la denuncia de Emilio Lozoya, la entrega de dinero se le habría entregado durante la primera semana de agosto, sin embargo, el se había separado de su cargo el 6 de marzo, es decir, 5 meses antes del supuesto soborno.

Anaya Cortés aseguró que la supuesta compra de voluntades no coincide con sus posturas cuando él era presidente del PAN, y recordó que en ese tiempo presentaron una denuncia en contra de Lozoya por la compra de Agronitrogenados.

“He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos: mañana a las 9 en punto de la mañana, que abren los juzgados, iniciaré acciones legales ante un tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya”, aseguró, y añadió: “Que el gobierno no quiera utilizar este asunto sin pruebas ni fundamento para embarrar a todos los opositores de López Obrador”.