Protestan en varias partes del país tras liberación de presunto violador y pederasta

Se trata de un funcionario municipal de Puerto Vallarta, a quien se sorprendió compartiendo su auto con una menor sin ropa

La liberación de un funcionario del municipio de Puerto Vallarta a quien se acusa de haber abusado de una menor de diez años desató ira e indignación tanto en redes sociales como en algunas ciudades del país, incluido el puerto jaliciense.

El acusado, a quien se soprendió in fraganti en compañía de la menor, quien se encontraba sin ropa en ese momento, fue liberado luego de que un juez de Jalisco determinara que no hubo penetración, por lo no correspondía vincularlo a proceso.

No obstante, miles de personas en el país reaccionaron de manera negativa ante la resolución judicial, pues consideran que pone en libertad a alguien a quien no solo se sorprendió cometiendo un delito, sino que además sienta un turbio precedente respecto a los casos de abuso infantil.

Por esta razón, colectivas feministas de Puerto Vallarta llamaron a una manifestación para hoy en la tarde, a la que se sumaron grupos en otras ciudades del país, entre estas la Ciudad de México, donde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum lanzó un enorme despliege policial para proteger monumentos como el Ángel de la Independencia.

Este despliegue también fue criticado en redes, donde se señaló que hay cosas más importantes que proteger monumentos, como la contención de la pandemia de coronavirus. No obstante, el gobierno capitalino insistió en que su propósito era, justamente, evitar una concentración multitudinaria de personas, lo que podría exacerbar los contagios.

En tuiter miles de usuarios compartieron el hashtag #LasNiñasNoSeTocan para dejar en claro su oposición a la determinación judicial en Jalisco.