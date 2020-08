Llaman a hacer turismo “responsable”

El secretario de Turismo mencionó que en el contexto actual hay una “nueva forma de hacer turismo”, la cual incluye continuar visitando la riqueza turística del estado, pero aplicando los protocolos de sanidad correspondientes

Al operar el turismo en el estado, con el 14 por ciento de su capacidad, Hugo Burgos García, secretario de Turismo, hizo un llamado a los queretanos a visitar el interior del estado, cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria para evitar contagios de COVID-19.

En entrevista con Códice Informativo, Burgos García indicó que si bien, los hoteles tienen permitido operar con el 30 por ciento de su capacidad con el semáforo de riesgo epidemiológico en color naranja, los turistas no visitan aún los establecimientos.

En este sentido, recalcó que con la llegada del COVID-19, hay una “nueva forma de hacer turismo”, ya que advirtió, mientras no exista una vacuna contra este virus, “tenemos que aprender a vivir”.

“No está llegando la gente. No se está cumpliendo ni siquiera con el 30 por ciento que hay autorizado de capacidad. No se está cubriendo (…) tú puedes ir a un Pueblo Mágico y recorrerlo y no pasa nada si cumples con los protocolos”, dijo.

En tanto, Burgos García recordó que las autoridades estatales buscan poder otorgar a los establecimientos de Querétaro el Sello de Viaje Seguro (Travel Safety Stamp) a los establecimientos que cumplen con el protocolo de seguridad sanitaria, y que se emite por el Consejo Mundial de Viaje y el Turismo (WTTC).

Subrayó que actualmente ya cuentan con este sello diferentes destinos en países como Brasil, Canadá, Portugal, Eslovenia, España y, en México, ciudades como Cancún y Cozumel en Quintana Roo, Morelia, Michoacán o Guerrero.

“Por eso es que es tan importante recibir este sello y lo que te está diciendo es que estás cumpliendo con los protocolos (…) da una confianza al turista”, puntualizó.