Este martes se darán a conocer los resultados del Examen Único 2020 para la educación media superior

El 11 de agosto publicarán los resultados para que los jóvenes del estado conozcan el resultado de su admisión para COBAQ, CONALEP y CECYTEQ, en los más de 70 planteles que hay en el estado

Como lo anticipó el coordinador ejecutivo del Consejo Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CEPPEMS), Arturo Molina Zamora, este martes 11 de agosto se darán a conocer, a través de las páginas electrónicas de cada subsistema: www.cobaq.edu.mx, www.conalep.edu.mx/queretaro y www.cecyteq.edu.mx, los resultados del Examen Único 2020 para el ingreso a EMS al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECYTEQ); derivado de éste, 15 mil 740 jóvenes se incorporarán a primer semestre en alguno de los más de 70 planteles de bachillerato con que cuentan estas instituciones educativas públicas en los diversos municipios de la entidad.

Una de las bondades del examen único, desarrollado en su cuarta edición, es que los aspirantes egresados de Secundaria que no fueron seleccionados en su primera opción, tienen la posibilidad de acceder a un lugar en otro plantel sin la necesidad de realizar algún pago o trámite adicional, ello, en razón de la disponibilidad de espacios y a favor de la economía familiar. De igual manera, para que nadie se quede sin estudiar, los jóvenes que no lograron su ingreso en las opciones seleccionadas, aún pueden acceder al Bachillerato Mixto, a la Prepa Sí, o la Preparatoria Abierta que coordina el COBAQ; ello, es parte de la estrategia educativa estatal para atender al cien por ciento la demanda educativa en el nivel medio superior.

El examen desarrollado en línea, en medio de la contingencia sanitaria que se vive por COVID-19, se realizó a 9 mil 274 aspirantes que solicitaron su ingreso al COBAQ, 2 mil 081 aspirantes hicieron lo propio para el CONALEP Querétaro y, 4 mil 385 aspirantes para el CECYTEQ. Sin embargo, por diversas razones derivadas de esta misma situación de salud, algunos jóvenes no lograron hacer su registro o no aplicaron su examen en línea, para los primeros, habrá una nueva etapa de pre-registro del 12 al 17 de agosto, mientras que para quienes ya realizaron su trámite, pero no hicieron el examen en línea, se les atenderá en el teléfono 442 2919400, extensiones 1316, 1400 y 1402, y según sea el caso, podrán aplicar examen del 13 al 17 de agosto. Por último, respecto a las fechas de inscripción, requisitos e inicio de cursos, cada subsistema dará a conocer detalles a través de sus plataformas digitales.