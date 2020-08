Con actividades que no sean de contacto, unidades deportivas de El Marqués abrirán a un 30% de capacidad

En caso de no respetarse las medidas y reglamento, los participantes o asistentes serán acreedores de una multa económica, así como la suspensión definitiva de las actividades

A partir del próximo 1 de septiembre, las unidades deportivas de El Marqués abrirán a un 30 por ciento de su capacidad y solo se podrán realizar actividades deportivas que no sean de contacto.

Verónica Galicia Castañón, secretaria de Desarrollo Social, recordó que el 1 de septiembre se reanudarán las actividades en las unidades deportivas de la demarcación, garantizando las medidas de seguridad y restricciones que ha establecido la Secretaría de Salud.

“Vamos a contar con la apertura del 30 por ciento en unidades de La Cañada y las cuatro delegaciones. Tuvimos una primera reunión informativa con líderes de ligas y equipos que hay en La Cañada, y haremos tres reuniones más por cada delegación para informar sobre las medidas de seguridad y cuidar a la gente”, destacó.

Galicia Castañón refirió que, en cada uno de los eventos, elementos de protección civil darán el visto bueno para su realización, es decir, correr, trotar, así como partidos de futbol y basquetbol, acatando lineamientos y restricciones según cambie el semáforo epidemiológico estatal.

La funcionaria municipal destacó que, de no ser respetadas las medidas y reglamento, los participantes o asistentes serán acreedores de una multa económica impuesta por Protección Civil de El Marqués, así como la suspensión definitiva de las actividades.

“Si no se cumple con las medidas serán acreedores a una sanción impuesta por la secretaría, en nuestro reglamento en el que están sujetos hasta la suspensión de partidos si no respetan las medidas. Con Protección Civil son sanciones económicas si no cumplen con todos los lineamientos”, indicó.

Cabe mencionar que las personas tendrán tiempo límite de estancia, quienes asistan deberán forzosamente utilizar cubrebocas en áreas comunes y solo será opcional al momento de hacer actividad física.