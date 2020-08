Coincide AMLO en diagnóstico de Hacienda: México enfrenta la peor crisis desde 1932

Sin embargo, el mandatario destacó que se va a “salir rápido” pues ya hay indicios de recuperación

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México enfrenta la peor crisis desde 1932, de la misma manera como en días pasados lo dio a conocer Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien aseguró que para 2021 “no habrá guardaditos”, por lo que se espera un presupuesto más austero.

“En efecto, es la crisis mundial, en lo económico, más profunda que se haya presentado en los últimos 100 años, en un siglo. En Europa no se veía una caída en la economía desde la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos no se veía una caída en la economía como la actual desde la crisis de 1929 – 33, y nosostros no habíamos caído en lo económico como ahora desde 1932”, explicó.

Sin embargo, el mandatario destacó que “lo importante es que vamos a salir rápido, no va a ser una crisis prolongada, hay indicios de recuperación”, y puso como ejemplo que de marzo a julio se perdieron un millón de empleos; pero en agosto, se recuperaron 90 mil plazas recuperadas.

López Obrador aseguró que se están haciendo muchas cosas, pero lo que está funcionando mejor es “la combinación de apoyo de la economía popular, abajo” y la entrada en vigor del T-MEC, lo cual abonará en la recuperación económica del país.