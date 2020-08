“A medio instalar” sistemas de protección integral de menores en Querétaro

La Red por la Infancia y la Adolescencia de Querétaro informó que solo cinco de los 18 centros están en proceso de elaborar un plan de desarrollo

De los 18 Sistemas de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que deberían de estar operando en el estado, solo cinco están en proceso de elaboración de un plan de desarrollo para niñas, niños y adolescentes, informó la Red por la Infancia y la Adolescencia de Querétaro.

En rueda de prensa virtual, Cecilia Fernández de Mendoza Ibarra, representante de Coincidir Mujeres, una de las organizaciones que conforman la red, indicó que desde finales del año pasado, iniciaron un diagnóstico sobre la situación del SIPINNA en los municipios del estado.

No obstante, señalaron que de los 18 municipios, solo 10 respondieron las solicitudes de información presentadas por SIPINNA; “hubo ocho municipios de los que no supimos, no tuvimos información, ni retroalimentación de ningún tipo”.

Los municipios que no respondieron a las activistas fueron Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, San Joaquín, Tolimán, Cadereyta de Montes, Querétaro y Pedro Escobedo.

Asimismo, se solicitó a las autoridades municipales que dieran a conocer quienes conformaban los consejos consultivos de SIPINNA, a lo que cuatro no dieron una respuesta “útil”, cinco revelaron que no contaban con un consejo consultivo y solo Tequisquiapan indicó que estaban en proceso de conformarlo.

“De esos 10, la mitad dijo que no, cuatro nos contestaron algo que no respondía algo que le preguntábamos y solo uno que estaba en proceso”, declaró Anaid Castillo del Centro de Apoyo Marista al Migrante.

En tanto, también se dio a conocer que cinco municipios estaban en proceso de elaboración de un plan de desarrollo para niñas, niños y adolescentes, por lo que, “No hay un solo municipio” que cuente con este plan establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Ñiños y Adolescentes.

“Es importante y es urgente señalar la importancia de que si el SIPINNA es el encargado de garantizar y velar por la garantía de derechos humanos de niñas, niños en el estado, o en cada uno de los municipios, hoy esos SIPINNAestán a medio funcionar, a medio instalar y ninguno tiene un plan”, denunció Fernández de Mendoza Ibarra.