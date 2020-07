Vecinos de Misión La Joya denuncian instalación “arbitraria” de pluma

Para tener la tarjeta de acceso al fraccionamiento (TAG), se pide una cuota de 600 pesos, además del pago de 250 pesos mensuales

Vecinos del fraccionamiento Misión La Joya denunciaron la instalación “arbitraria” de una pluma de vigilancia para el acceso a las viviendas; situación por la que les quieren aplicar el pago de una cuota.

Angélica, residente desde hace dos años de Misión La Joya, explicó a Códice Informativo que adquirió su vivienda en un fraccionamiento abierto para evitar problemas por el pago de cuotas o el acceso; sin embargo, denuncia que el Comité de vecinos decidió instalar esta pluma con tan solo 150 votos de 700 casas que hay en el lugar.

“De la junta donde se autorizó esto, ni siquiera, tuvimos conocimiento (…) nosotros nos enteramos, hasta que ya estaban instalando las plumas”, declaró.

Paola, residente desde hace seis años, también coincidió en que adquirió su propiedad en un fraccionamiento abierto y rechazó la instalación de las plumas, ya que, restringe el paso a sus viviendas.

“Así nos lo vendieron y así están nuestras escrituras (…) aquí el problema es que si compras el TAG puedes pasar y sino, te tienes que bajar o tienes que esperar a que entren del otro lado las visitas”, dijo.

Eduardo, residente desde hace un año, denunció que la aplicación de esta pluma de vigilancia se realizara en medio de la pandemia del COVID-19, mientras la mayoría de los residentes estaban en confinamiento.

“La instalación a todas luces fue arbitraria, porque se hace en el tiempo de la pandemia (…) es totalmente arbitrario, porque nosotros no fuimos informados, no hubo una consulta, no hubo una asamblea, donde se nos permitiera votar”, refiere.

Subrayó que, a raíz de esta problemática, se presentaron diversos oficios en diferentes secretarías del municipio de Querétaro, además de que se tuvo acercamientos con la regidora por MORENA, Ivonne Olascoaga.

“Lo vemos como un abuso, porque es como es como si tuviéramos residentes de primera y residentes de segunda; siendo que todos compramos las mismas casas a los mismos precios”, agregó.