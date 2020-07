Si así lo decide la FGR, tendrán que comparecer todos los involucrados durante los sexenios de Peña y Calderón: AMLO

Esto al ser cuestionado, en la conferencia mañanera, si se llamará a comparecer a Peña Nieto por los supuestos sobornos que se entregaron a legisladores por la Reforma Energética.

Si así lo decide la Fiscalía General de la República (FRG) tendrán que comparecer todos los involucrados durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, subrayó: «no es mi fuerte la venganza» y «no se fabricarán delitos».

Al respecto, López Obrador recordó que el caso de Odebrecht en México pasa por los dos sexenios anteriores; no obstante, reiteró su postura sobre la investigación a los expresidentes y será solo si el pueblo lo demanda a través de una consulta, que se indaguen a los exmandatarios.

«No vamos a fabricar delito a nadie. No es mi fuerte la venganza. No podemos actuar con impunidad, es decir, no ser tapadera y yo lo que sostengo […] lo que me importa más es que se limpie al país de corrupción», declaró. Sin embargo, agregó que no se puede detener un proceso judicial y reiteró que no se actuará con impunidad.

«Todos los involucrados, si así lo decide la Fiscalía, todos tienen que comparecer. Aquí son dos, cuando menos, dos sexenios, porque no es solo el caso de la reforma en energética. Es lo de Obredecht y eso viene del sexenio de Felipe Calderón», puntualizó.