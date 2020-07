Semáforo rojo, tiro de gracia para comerciantes

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico hizo un llamado para que antes de cerrar los negocios, se refuercen las medidas de prevención y se apliquen sanciones a quien no cumpla con los protocolos de seguridad sanitaria

Luego de regresar Querétaro al semáforo rojo, el de mayor riesgo de contagio, Alfonso Gonzáles Hurtado, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, llamó a que antes de cerrar los negocios, se refuercen las medidas de prevención y se apliquen sanciones a quien no cumpla con los protocolos de seguridad sanitaria, ya que, un nuevo confinamiento representaría “la quiebra” y sería el “tiro de gracia” para los comerciantes.

En entrevista, González Hurtado señaló que, durante el confinamiento, negocios del centro histórico reportaron pérdidas desde los 50 mil pesos hasta un millón y medio de pesos; y la recuperación ha sido “muy lenta”.

En este sentido, apuntó que el semáforo rojo representa la “quiebra” de muchos negocios, la desocupación de más de 500 locales en el centro histórico y, por lo menos, la pérdida de dos mil empleos en esta zona.

“Nadie quiere cerrar, porque sería ya como el tiro de gracia para muchos comerciantes. Preferimos mejor redoblar las medidas de prevención y protocolos y solicitarle a gobierno que ya tome cartas (en el asunto), que haya sanciones”, abundó.

González Hurtado dijo que el mayor riesgo de contagio no está en los negocios del centro histórico, sino en los tianguis, el transporte público y el comercio ambulante, ya que, en estos no se respeta la sana distancia, o no hay filtros de seguridad sanitaria.

El líder de comerciantes puntualizó que, el uso del cubrebocas se ha quedado en recomendaciones y, al prevenir en un 90 por ciento los contagios, deberá de volverse obligatorio su uso.

“Nadie va a permitir que nos cierren (…) la gente no lo va a permitir, no porque no quieran o porque sean rebeldes o que no les importe, la verdad es que mucha gente no lo va a hacer, por el tema económico. Sí sería un tema bastante complicado (…) tendrán que buscar otras opciones, reforzar las medidas”, dijo.