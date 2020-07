Nuevos consejeros del INE no deben tener vínculos partidistas: Mauricio Kuri

“Mañana, cuando el Congreso Federal, con mayoría de Morena, busque definir los nombres de dos mujeres y dos hombres como nuevos consejeros del INE, podrán reivindicarse si lo hacen dejando de lado ambiciones partidistas” declaró el coordinador del GPPAN

El coordinador de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hizo un llamado al gobierno y a su partido a garantizar que los cuatros nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que serán electos por la Cámara de Diputados carezcan de vínculos partidistas, cuenten con probada capacidad, honradez y sean totalmente independientes del poder.

“Mañana, cuando el Congreso Federal, con mayoría de Morena, busque definir los nombres de dos mujeres y dos hombres como nuevos consejeros del INE, podrán reivindicarse si lo hacen dejando de lado ambiciones partidistas”, afirmó en conferencia de prensa virtual, acompañado del presidente nacional del partido, Marko Cortés Mendoza, y el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

El gobierno en turno, reiteró, debe mantenerse al margen de las elecciones y garantizar la autonomía del INE, Tribunales electorales y de los organismos estatales. “Su mayor aportación debe ser afianzar su independencia. Los verdaderos y únicos vigilantes de la misma debe ser la sociedad, no los gobiernos locales, no los gobiernos estatales, no el gobierno federal”.

Subrayó que reforzar los órganos que sostienen nuestra democracia y protegen la pluralidad, se convierten hoy en una necesidad apremiante para la consolidación de verdaderos contrapesos que impidan la concentración de poder.

“Si existe una causa que debemos defender y sostener como nación es nuestra libertad. No podemos dar un solo paso hacia atrás. Sin temor a equivocarme afirmo, la democracia más costosa es la que se pierde”, sostuvo.

Destacó que el sistema electoral mexicano cuenta hoy con el aval y reconocimiento de organismos internacionales, quienes lo califican como uno de los mejores del mundo, ya que ha consolidado reglas claras, instrumentos legales e imparcialidad.

Para ejemplo basta decir que en los últimos 20 años en México se han concebido tres alternancias y Morena llegó al poder a consecuencia de la última de ellas. “Pero parecer no es suficiente para ellos. Siguen desprestigiando al Instituto Nacional Electoral, buscando socavar su confianza”.

Es incongruente, lamentó, que sigan deshonrando y descalificando el voto de los mexicanos que avalaron los resultados de la elección que les dieron la victoria.

Sin embargo, dijo, este miércoles existe una nueva oportunidad para recomponer y avanzar e hizo un llamado a defender, con todo, la potestad de los organismos autónomos. “Hoy más que nunca, necesitamos un México democrático, libre y que camine en unidad”, finalizó.