Nombramiento como cónsul de Isabel Arvide es un reconocimiento a su carrera: López Obrador

“Es la verdad hacerle un reconocimiento a una persona que se ha dedicado más de 40 años al periodismo, que no vive con lujos, vive al día, no es de los periodistas estos que tienen departamentos en el extranjero, de esos que tienen yates, no es así”, aseguró el mandatario

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el nombramiento de la periodista Isabel Arvide como embajadora en Estambul es un reconocimiento a su carrera y descartó que haya sido por amiguismo.

“Es una periodista que está ejerciendo el noble ejercicio del periodismo desde hace 40 años, no tiene malos antecedentes, yo no la encontré en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, fue Premio Nacional de Periodismo”, destacó el mandatario.

López Obrador se mostró extrañado de que ahora haya tantos cuestionamientos por este nombramiento y recordó el nombramiento de Eduardo Medina Mora como embajador durante el gobierno de Felipe Calderón, el cuál, desde su perspectiva, no fue cuestionado en su momento.

“A lo mejor Reforma, cuando nombraron a Medina Mora, en Wahington, embajador, representando a México, protestó; hay que verlo en la hemeroteca. Antes no decían nada. Entonces, ahora se rasgan las vestiduras”, señaló el presidente.

Ante el cuestionamiento de si seguían los amiguismos en los nombramientos de este tipo de cargos, el mandatario federal descartó esta situación y aseguró que Arvide está preparada y cuenta con varios logros en su carrera.

“Es la verdad hacerle un reconocimiento a una persona que se ha dedicado más de 40 años al periodismo, que no vive con lujos, vive al día, no es de los periodistas estos que tienen departamentos en el extranjero, de esos que tienen yates, no es así”, reiteró el mandatario.