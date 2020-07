Más de la mitad de los municipios de Querétaro tienen al menos un caso activo de COVID-19

Solo los municipios de Jalpan de Serra, San Joaquín, Pinal de Amoles y Arroyo Seco no tienen, por el momento, casos activos de la enfermedad, mientras que Landa de Matamoros no tiene ningún caso positivo

En más de la mitad de los municipios del estado de Querétaro se tiene registrado por lo menos un caso activo de COVID-19, indicó Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Agregó que los municipios de Jalpan de Serra, San Joaquín, Pinal de Amoles y Arroyo Seco no tienen, por el momento, casos activos de la enfermedad, mientras que Landa de Matamoros no tiene ningún caso positivo.

“En los municipios que tienen casos activos, es decir, que están identificados con fecha de inicio en los últimos 14 días y son Amealco, Cadereyta, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, Peñamiller, Querétaro, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán”, precisó.

Aseguró que en todos los municipios se continúa con la vigilancia epidemiológica con la toma de muestras, aunque la capital del estado siguen siendo donde más casos se han registrado con mil 584 casos positivos.

Además en la zona de la Jurisdicción IV, que corresponde a la Sierra Gorda, se han registrado 164 casos sospechosos y 21 casos confirmado; 4 confirmados en Pinal de Amoles, 1 en Arroyo Seco, 16 en Jalpan y solo 9 sospechosos en Lada de Matamoros.

En otro tema, Pérez Rendón hizo un llamado la ciudadanía para que no organicen peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, pues debido a que los esfuerzos están concentrados a atender la pandemia las autoridades no podrán acompañarlos, además que el conjunto de gente representa un riesgo de contagio.

“En cuanto a la peregrinación, la invitación sería a la población, que pudiera estar organizándose en este sentido, es que no marchen hay que recordar que cuando se hace todo este operativo no se hace de un día para otro, nos llevábamos varios meses en la organización y ahora no está prevista”, puntualizó.