“Irresponsable echarle la culpa a los estados por situación con COVID-19”: Kuri

Es una irresponsabilidad echarle la “culpa” a los estados por la situación con el COVID-19, aseveró el coordinador de la bancada panista en el Senado de la República, Mauricio Kuri, quien insistió en que necesitan enviar recursos a los municipios y las entidades para enfrentar la pandemia.

En entrevista, Kuri llamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a no “repartir culpas”, ya que, “se le dijo desde el inicio que estaba diciendo mentiras y que la situación estaba muy complicada”.

Esto tras declarar López-Gatell que no se presentó el semáforo de riesgo epidemiológico, porque hubo rezago en la información de los estados.

“Y ahora como no sabe qué hacer, les echa culpa a los gobiernos de los estados. Eso es lo único que se me hace, es una irresponsabilidad y creo que es un mentiroso. No solamente le miente al presidente, sino a todos los mexicanos”, declaró en tanto Kuri.

El senador fue cuestionado sobre las declaraciones del secretario de Salud del estado, Julio César Ramírez Argüello, sobre la información que se ocultó sobre la ocupación hospitalaria para evitar el traslado de pacientes de la Ciudad de México y el Estado de México.

En este sentido, argumentó que Ramírez Argüello rectificó y que López-Gatell es el encargo de la pandemia, y debe de establecer los controles y filtros para frenarla; asimismo, cuestionó que pese a tener conocimiento previo sobre la pandemia, el gobierno federal no se preparó.

Subrayó que pasarán más de 15 millones de mexicanos a la extrema pobreza, lo cual, “se pudo haber evitado”, de aprobar gobierno federal los apoyos a las empresas con el pago de nómina, así como apoyos para quien haya perdido su empleo, durante el COVID-19.

“Lo que hemos visto son signos de autoritarismo, por parte de gobierno federal, y creo que es importante, buscar que se respete el federalismo y se le apoye mucho más a los municipios y a los estados”, puntualizó.