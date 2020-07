Gobierno Federal entregará 650 mdp en apoyos para adultos mayores en Querétaro

Del 1 de julio a la fecha, el recurso se ha entregado a la población de 10 de los 18 municipios del estado; en los siguientes días continuará la dispersión hasta concluir el próximo martes 28 de este mes

El Gobierno de México destinó 650 millones de pesos para el estado de Querétaro, recurso que se destinará a población vulnerable y que se entregará a través de la dispersión bancaria a 128 mil queretanos beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y para las Personas con Discapacidad.

Este ejercicio inició el pasado 1 de julio y concluirá el próximo 28 del mes en curso. Se está otorgando el recurso correspondiente al bimestre julio-agosto y, con el propósito de que la población continúe resguardándose en casa, también se está adelantando lo respectivo a los meses septiembre y octubre; lo que en suma se entrega a cada beneficiario es la cantidad de 5 mil 240 pesos.

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está transformando la política social cuidando que los programas, que anteriormente se usaban con fines políticos, hoy cumplan el propósito de brindar condiciones de bienestar y reducir la brecha de desigualdad; por ello, está siendo tan importante la determinación de que la entrega sea sin intermediarios”, indicó Gilberto Herrera Ruiz, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo.

Siguiendo el Protocolo Nacional de Sana Distancia, la dispersión de este recurso se ha concluido en 10 de los 18 municipios de la entidad a través de Telecomunicaciones de México (Telecomm) y del Banco del Bienestar. Dicha entidad bancaria ha acudido a las comunidades junto a la Guardia Nacional y ha facilitado la logística para que esta entrega se lleve a cabo en domicilios de los beneficiarios, tanto en zonas urbanas como en las regiones rurales de todo el estado.

En este sentido, Herrera Ruiz reconoció que se trata de una inversión fuerte que, en efecto, no está pasando por la administración estatal y ni por ninguna municipal, pero cada peso está llegando directamente a las familias mexicanas y se está activando la economía local, al permitir que sea la gente la que administre ese recurso para solventar sus necesidades de alimentación y salud, principalmente.

“Lo que hemos observado es que la población prefiere tener la certeza de lo que recibe y la libertad para elegir lo que necesita o le resulta mejor. La gente tiene una gran crítica a la política de que se les entregan las cosas ya compradas por el gobierno, pues además de que no se considera en lo particular las necesidades de cada beneficiario, se reporta con inversiones mayores que no corresponden a los costos reales que ellos pagarían por los productos”, indicó Herrera Ruiz.