Giran orden de aprehensión contra Evo Morales por terrorismo

Las autoridades bolivianas están solicitando la prisión preventiva para el expresidente ya que un video, presuntamente grabado en México, lo relaciona con las protestas en su país. Por su parte Morales asegura que se trata de un montaje que busca inculparlo

La Fiscalía del departamento de La Paz imputó formalmente al expresidente Evo Morales por terrorismo y solicitó su detención preventiva, por su presunta implicación en las protestas de movimientos afines tras su salida del poder luego de que la policía y el ejército le retiraran su apoyo.

“Se ha emitido la resolución de imputación formal contra el señor Juan Evo Morales Ayma por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo (…). Hemos solicitado la detención preventiva de esta persona en el correspondiente centro penitenciario”, declaró el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, según lo reportado por la agencia de noticias boliviana ABI.

El proceso se basa en un video divulgado en noviembre de 2019 por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, en el que se puede ver al dirigente cocalero Faustino Yucra conversando con Morales, que en ese momento estaba en México.

Morales pidió a Yucra “cercar las ciudades” y dejarlas sin alimentos en el marco de las protestas de organizaciones afines a Morales tras su salida del poder, después de ser acusado de fraude en las elecciones de octubre del 2019.

“Hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad”. “Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo hasta ganar, hermano”, dijo Morales, según la Fiscalía.

La investigación de la Fiscalía concluyó que Morales y Yucra mantuvieron comunicación telefónica el 14 de noviembre del 2019. Morales estaba en Ciudad de México y Yucra en El Torno, en Santa Cruz. La triangulación de llamadas revela que Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más, entre el 12 y 17 de noviembre del 2019.

Un peritaje informático permitió hallar en el teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino Yucra, el video que circuló en redes sociales. “Las muestras tienen una alta probabilidad de identificación de la voz del señor Evo Morales Ayma”, subrayó la Fiscalía.

Yucra fue detenido el 8 de abril acusado de terrorismo, sedición y financiamiento del terrorismo. Está preso en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz.

Por su parte el señalado menciona que la grabación que sustenta el caso es un montaje.

“Orden de aprehensión injusta, ilegal e inconstitucional” argumentó el expresidente.

“No me asusta. Desde 1989 todos los presidentes hasta el 2005 me procesaron de terrorismo, sedición, hasta de narcotraficante, hasta de asesino. Les he ganado todos los procesos. Pero mientras tenga vida y el destino me acompañe voy a seguir en la lucha política por una Bolivia digna, soberana porque trabajamos y luchamos por los más humildes. Ese es nuestro pecado. Ese es nuestro delito” completó Morales.

En ocasiones anteriores, el expresidente boliviano ha defendido su inocencia ante cualquier señalamiento, negando haber cometido delitos durante su mandato, este es el primer proceso que enfrentará fuera de un cargo de poder.