Con 91 años, fallece el compositor italiano Ennio Morricone

Entre otras cosas, Morricone destacó por sus colaboraciones con Hollywood, entre las que destacan las bandas sonoras de películas como Érase una vez en América y la producción italiana Cinema Paradiso, del director Giuseppe Tornatore

El compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone falleció hoy, lunes 6 de julio en su domicilio de Roma debido a complicaciones por una fractura de fémur, según informaron sus familiares.

Nacido en Noviembre de 1928, Morricone destacó desde joven por la impresión emotiva que daba a sus composiciones, lo que llamó la atención de algunos productores en Hollywood, quienes llamaron al italiano para colaborar en sus cintas.

Una vez en Los Ángeles, Morricone creó un sello muy particular que aún se percibe en los soundtracks de algunas de las películas más icónicas tanto en Estados Unidos como en Italia.

Entre sus colaboraciones más destacadas con Hollywood destacan los soundtracks de Once Upon a Time in América, Once Upon a Time in the west, Cinema Paradiso, además de algunos arreglos para películas de Quentin Tarantino como Kill Bill 1 y 2.

Además de estas colaboraciones, destacó también como compositor e intérprete por su cuenta, lo que le generó un nutrido grupo de seguidores y lo mantuvo realizando giras y conciertos incluso algunos meses antes de su deceso.

Poco antes de fallecer, el compositor dejó una carta de despedida para sus seres queridos que ha dado la vuelta al globo y cosechado innumerables muestras de simpatía entre sus admiradores.

“Yo, Ennio Morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto”, escribió el músico en la misiva.