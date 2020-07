Carlos Omar: Influencer mexicano

Platicamos con Carlos Omar, un influencer que ha logrado conquistar las redes sociales gracias a la forma de presentar su contenido y la cercanía que […]

Platicamos con Carlos Omar, un influencer que ha logrado conquistar las redes sociales gracias a la forma de presentar su contenido y la cercanía que mantiene con sus seguidores.

¿Cómo comenzaste en el tema digital?

Redes sociales siempre he tenido, pero ya profesionalmente comencé hace unos años cuando entré como director a la agencia Digital Influence, crecimos paulatinamente y descubrí todo lo que se puede hacer, es otro mundo.

¿Cómo es tu día a día para mantener tu perfil actualizado?

Yo creo que mas que subir cualquier cosa por llenar el feed o las historias, vale más el contenido orgánico que suma algo. Durante la cuarentena, estuve subiendo mensajes positivos para mis seguidores, nunca sabes como puedes impactar en alguien con un mensaje positivo.

¿Cómo decides qué foto subir a tu perfil?

Yo no lo veo como una decisión de vida o muerte, simplemente lo que yo hago es que se vea alcanzable y realista. La gente te sigue porque les gusta tu contenido y porque pueden hacer lo que tu muestras en cada publicación. Una foto bonita y sencilla funciona siempre.

¿Qué crees que te hace diferente al resto de influencers?

Yo creo que la forma de comunicarme con mis seguidores, muchos influencers no hablan con ellos directamente, yo mensaje que me mandan, mensaje que contesto. Me hago muy amigo de la gente que ve mi perfil, cada mañana y antes de dormir me dedico a ellos.

Sabemos que también trabajas en Digital Influence

¡Sí! Es una agencia digital donde representamos a talentos muy populares a nivel nacional, sumando a esto, hacemos campañas digitales y producción, el segundo foro digital más grande la ciudad de México lo tenemos nosotros.

¿Cómo ha sido tu experiencia en el programa de radio “Like Addiction”?

Ha sido muy divertido, es completamente chilango y te decimos a dónde ir a comer, desde tacos hasta lo más top dentro de la ciudad. Tenemos entrevistas y la posibilidad de conocer muchos lugares diferentes para después hablar de ellos es increíble.

Por último, ¿qué consejo le darías las personas que buscan ser influencers?

Ser auténticos, no copiar a otros y subir lo que les nazca, no lo que alguien más ya subió. Igualmente ser transparentes y jamás aparentar algo que no son.

Encuéntralo en Instagram como @CarlosOma7