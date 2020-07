324 mil 41 casos confirmados de COVID-19 en México

Además del reporte técnico, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud aseguró que mañana emitirán nuevamente el semáforo epidemiológico, ya que los desfaces de información han sido resueltos con los estados involucrados

José Luis Alomía, director de epidemiología informó que el país ha acumulado 324 mil 41 casos positivos de COVID-19, 37 mil 574 defunciones, un incremento de 668 con respecto al día anterior, sin embargo, de acuerdo con las estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados a COVID-19 sería de 363 mil 599 y 39 mil 511 fallecimientos.

Según estas mismas estimaciones la pandemia activa se concentra en 48 mil 857, lo que representa el 13 % de los contagios acumulados. Los casos activos se determinan por aquellos que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el funcionario mencionó que en todo el país existen 29 mil 991 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 16 mil 241 están disponibles y 13 mil 750 ocupadas, por lo que existe una ocupación de 46%. Mientras que en camas que cuentan con ventilador mecánico, hay un total de 10 mil 097, de las que 6 mil 267 están disponibles y 3 mil 830 ocupadas.

En camas generales, Tabasco tiene la mayor ocupación hospitalaria con 84%, le siguen Nuevo León con 77% y Nayarit con 75%, mientras que en camas de terapia intensiva Nuevo León tiene una ocupación de 64%, Tabasco de 59% y Baja California de 57%.

También en la conferencia sobre casos COVID en México, la Secretaría de Salud informó que el viernes presentará el semáforo epidemiológico y aclaró que las inconsistencias por las que se detuvo la actualización fueron resueltas y no tuvieron que ver con negligencia o “dolo” de los estados.

“Muy pocos estados tuvieron inconsistencias, no tiene menor importancia identificarlos, puede ocurrir cuando hay desfase de información, era un asunto técnico, no fue por dolo o negligencia, no identificamos una mala intención ni ánimo de afectar, los gobiernos estatales han mostrado disposición al diálogo y ejercen responsabilidad para proteger salud de población, entonces será presentado el semáforo”, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez.

Señaló que, tras no actualizar el semáforo de riesgo, se malinterpretó y se dio por hecho que se suspendió, así como que se había llegado a un acuerdo con las entidades federativas para publicarlo cada quince días, lo que tampoco es cierto. Finalmente, el subsecretario de Salud enfatizó en que el semáforo epidemiológico es un monitoreo técnico y no está sujeto a negociaciones con los gobiernos estatales.

Con información de El Universal.