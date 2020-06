Cargos públicos “más que un gusto”son una obligación con la ciudadanía: Maya García

La morenista y subdirectora general jurídica de la Conagua habla sobre sus aspiraciones y opiniones respecto al próximo proceso electoral del 2021

Ante la proximidad del proceso electoral del 2021, la morenista Celia Maya García y actual subdirectora general jurídica de la Conagua, al ser cuestionada por su interés en contender por tercera ocasión a la gubernatura, señaló que, este tipo de cargos son “una obligación” con la ciudadanía.

En entrevista con Códice Informativo, Maya García explicó que, para participar en el siguiente proceso, se debe de esperar el ánimo del partido para las postulaciones y si hay aceptación o no de la población.

Asimismo, aseveró que, según “todas” las encuestas -sin detallar a una empresa en específico- apuntan que Morena es el más fuerte de los partidos; por lo que llamó a que dicha fuerza política se preocupe por postular a “buenos candidatos” que conozcan las problemáticas y que sepan cómo van a resolverlas.

En tanto, Maya García reconoció a Gilberto Herrera, actual delegado de los Programas Sociales en el estado, y Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), son profesionistas conocidos; sin embargo, enfatizó, que se debe esperar lo que opine la ciudadanía.

“Tú misma me estás diciendo que de los que hablan son de Gilberto y de Santiago, vamos a esperar a ver si los tiempos; porque si tú me estás diciendo que son ellos, es porque no se habla de mí”, declaró.

Maya García abundó que este tipo de cargos, “más que un gusto”son una obligación con la ciudadanía, y si la presencia es necesaria, “tienes que hacerlo”; además, agregó que, debe mejorarse la clase política, ya que son necesarias personas que resuelvan los problemas de la ciudadanía.

“Si el pueblo no quiere, no se fija en ti y tiene otros candidatos, no es tu momento, no es tu tiempo, pero si se fijan en ti, te requieren, yo creo que es una obligación ciudadana”, expresó.