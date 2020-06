Proyecto de la alianza entre Mujeres y Ambiente, Provital y UAQ ganan premio internacional Ecuatorial 2020

El Premio Ecuatorial 2020 busca identificar soluciones locales excepcionales para el clima, las personas y el planeta y se otorga a iniciativas destacadas impulsadas por comunidades locales. El proyecto ganador es una marca sustentable y sostenible de productos de higiene personal y cosmética.

El próximo mes de septiembre, de forma virtual desde Nueva York, el grupo Mujeres y Ambiente SPR de RL de CV, por su colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro y la empresa española Provital S.A.U, recibirán el Premio Ecuatorial 2020, que organiza el PNUD.

Esto como resultado de un convenio de colaboración que tienen las partes galardonadas de producción y exportación de plantas aromáticas. Por su parte, el grupo Mujeres y Ambiente elabora también productos de higiene personal y cosméticos, en la comunidad de La Carbonera, delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, como una medida de sustentabilidad para la gente de aquella región.

Desde el año 2016, el Centro Regional de Capacitación en Cuencas (CCRC) y la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Mujeres y Ambiente SPR de RL de CV, y Provital S.A.U., comenzaron un proyecto enfocado en trabajar a favor de la biodiversidad.

Tamara Guadalupe Osorno Sánchez, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ, quien es parte de este esfuerzo conjunto, mencionó que uno de los objetivos en los que las diversas partes de este proyecto se unían, fue el estar convencidos del trabajo sustentable, tratando de tener beneficios sin dañar el medio ambiente y respetar el conocimiento tradicional y los recursos de las localidades.

“Hemos colaborado varios investigadores para apoyar este proceso y también han participado estudiantes desarrollando trabajos de investigación; pero creo que lo más importante es que nuestros estudiantes han adquirido una formación humanística, donde han podido dialogar con otros actores sociales y son capaces de aportar su trabajo. Este reconocimiento que da el Programa de Naciones Unidas es importante y un reconocimiento a toda esa trayectoria de trabajo”, añadió Osorno Sánchez.

Por otra parte, María Janet Arteaga Ordaz, integrante del grupo Mujeres y Ambiente, cuya tesis estuvo enfocada en un proyecto productivo de cultivo de plantas aromáticas y medicinales con sinergia con el sector privado, señaló que, gracias a este esfuerzo, el toronjil ya se exporta a España. Expresó que dado el sistema que se lleva a cabo, se puede replicar este modelo en otros sitios, lo cual es una de las bondades del proyecto. Actualmente, este método también se emplea en otra iniciativa que se trabaja en el ejido Charape-La Joya, también en Santa Rosa Jáuregui.

De acuerdo con la Mtra. Arteaga Ordaz, este proyecto sigue los lineamientos del Protocolo de Nagoya, que busca que los dueños de los recursos tengan participación de beneficios derivado de su utilización.

Raúl Francisco Pineda López, director del Centro Regional de Capacitación en Cuencas de la UAQ, señaló que la labor con Mujeres y Ambiente no es nueva y durante muchos años, la Máxima Casa de Estudios de la entidad ha colaborado con ellas en muchas áreas. Asimismo, explicó que han tenido apoyos de diferentes instancias de gobierno, tanto estatales como federales, lo cual ha fortalecido cada proyecto.

“Creo que la Universidad se ve beneficiado cuando empezamos a trabajar con áreas del sector público o con empresas que tienen una mentalidad de justicia social”, afirmó Pineda López, quien agregó que con el financiamiento se fortalecerá la producción y podrán desarrollarlo en las comunidades alrededor de la ciudad capital.

Por último, Rosa Balderas Moreno, representante del grupo Mujeres y Ambiente SPR de RL de CV mencionó que uno de los objetivos de esta organización es cuidar el medio ambiente y el entorno por medio de prácticas ecológicas y de sustentabilidad en los traspatios de los hogares y expandir esa tarea a mayor escala, por lo que están orgullosas de haber sido reconocidas por estas labores, además de que agradecieron el apoyo que han tenido del Alma Máter queretana. Según el inventario hecho por esta organización, tienen alrededor de 55 plantas con las que trabajan para elaborar productos de higiene personal y cosméticos.

“Para nosotros es un privilegio y, como se dice, todavía `no nos cae el veinte´ pues este reconocimiento internacional no nos lo esperábamos, sabemos que estamos trabajando y desde el 2009 no hemos parado y nos hemos capacitado tanto aquí en la comunidad como fuera de ella y lo hacemos con la UAQ, con la Maestría en Cuencas, con el gobierno, por lo que un premio nos tiene felices y queremos seguir adelante”, afirmó.

El Premio Ecuatorial 2020 es mundial y busca identificar soluciones locales excepcionales para el clima, las personas y el planeta y se otorga a iniciativas destacadas impulsadas por comunidades locales y pueblos indígenas que promueven soluciones basadas en la naturaleza para un desarrollo sostenible. Este proyecto queretano fue seleccionado de entre 586 nominaciones, en 120 países, de acuerdo con los organizadores.