“No voy a permitir que se ningunee a la investidura presidencial”, advierte López Obrador a la oposición

El mandatario consideró que la reunión de gobernadores de Acción Nacional está motivada, en gran medida, por la cercanía de las elecciones del 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la reunión de gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) ocurrida este fin de semana está motivada, en gran medida, por la cercanía de elecciones que sucederán en el 2021, y advirtió a la oposición que no permitirá que se “menosprecie” y “ningunee” a la figura presidencial.

“Yo no me voy a dejar, o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial, tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente, de que un gobernador acusa que el gobierno federal o desde la presidencia, desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado”, acotó el mandatario federal.

Respecto a la reunión del Goan, el presidente explicó que, “para hablar con franqueza”, viene el periodo electoral en el que se disputarán 15 gubernaturas, además de que se renovará el Congreso, por lo que “se quiere tener un posicionamiento político”, lo cual, consideró, “es legítimo” y “se entiende”.

En este contexto, señaló el presidente, la oposición busca tener mayoría en la Cámara de Diputados y ganar las gubernaturas, sin embargo, pidió “que se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas: una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno”.

Respecto al llamado a un nuevo pacto fiscal, el presidente aseguró que no va a “caer en dimes y diretes”, pues gobierna “con apego en la Constitución y a lo establecido en las leyes, existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos, y hay participaciones federales, y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde”.