Malala se graduó de Oxford

Malala ha sido una de las jóvenes iconos de esta era, luego de haberse ganado la atención mundial tras recibir un disparo en la cabeza por terroristas talibanes ,por hablar abiertamente sobre la necesidad de la educación para las niñas en Pakistán ahora culmina su educación superior en la Universidad de Oxford.

Este jueves se graduó mediante una ceremonia virtual como parte de las restricciones de la actual pandemia de la carrera de Filosofía, Política y Economía.

Comparte en su publicación “no sé lo que está por venir. Por ahora, será Netflix, leer y dormir.”.

La joven ha mencionado anteriormente sus intenciones de ingresar en el ámbito político en su país y continuar con su movimiento para garantizar el acceso de las niñas a una educación gratuita.

Malala fue reconocida por su labor en la difusión sobre el estado de la educación en Pakistán y tras sobrevivir al atentado dirigió un discurso en la sede de las Naciones Unidas con tan solo 16 años de edad, claramente seguirá luchando por su causa a medida que se integra al ámbito profesional.

http://

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020