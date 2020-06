Fecopse se deslinda de la caravana de comerciantes

La presidenta de la federación aseguró que no son quienes están convocando u organizando el movimiento, además, sus agremiado no participarán en dicho evento, en tanto, ellos respaldan el dialogo para llegar a acuerdos

La presidenta de la Federación de Comerciantes, Locatarios, Establecidos y Prestadores de Servicio (Fecopse), Rocío Alvarado Ramírez, reiteró el compromiso de seguir privilegiando el diálogo, pues hoy más que nunca se requiere de la suma de voluntades de los diferentes sectores de la economía, para enfrentar la pandemia provocada por el COVID-19.

Lo anterior, al explicar que la federación que ella representa no está convocando, ni participará en la caravana programada para el próximo lunes, con la que tianguistas, locatarios de mercados y comerciantes de Querétaro buscan exigir la apertura de sus centros de trabajo.

“Es una convocatoria que circula en redes sociales, desconozco quiénes estén organizando esta manifestación para pedir que los dejen trabajar. Y aquí una vez más reiterar que en Fecopse siempre le hemos apostado al diálogo, ya que consideramos que las diferentes formas de presión no son la mejor manera de llegar a acuerdos”, comentó Rocío Alvarado Ramírez.

Asimismo, dijo que entiende que los comerciantes, sobre todo los de giros considerados no esenciales, han visto afectada su economía; sin embargo, es necesario seguir trabajando de la mano de las autoridades y de la sociedad en general, y no bajar la guardia, pues está en juego la vida de las personas.

“Desde luego que todos ya queremos que se reactive la economía, porque si no trabajamos no tenemos ingresos. Estamos pasando momentos complicados, porque no se trata sólo de cuidar nuestra salud, sino también de cuidar nuestra actividad. Por eso, es importante implementar los protocolos y medidas sanitarias que nos permitan tener espacios seguros”, sostuvo la presidenta de Fecopse.

Además, reiteró el llamado al sector comercio a seguir implementando las medidas sanitarias en sus espacios de trabajo, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, sanitización del lugar donde llevan a cabo su actividad y mantener la sana distancia. “Desde luego, también exhortar a los consumidores a sumarse a estas medidas, porque regresar depende de todos”, puntualizó Alvarado.