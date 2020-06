Defiende Celia Maya jubilación de 140 mil pesos

La exmagistrada señaló que su jubilación es “un derecho” debido a los años que trabajó en la administración pública

La morenista y exmagistrada, Celia Maya García, defendió la jubilación de 140 mil pesos mensuales a la que podría acceder, ya que, ha trabajado durante más de 40 años y “la jubilación es un derecho”.

En entrevista exclusiva para Códice Informativo, Maya García recordó que, desde que entró la actual administración, tramitó un amparo, luego de aprobarse las reformas del 2015 a la Ley de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y que toparon a 42 mil pesos, el monto de las pensiones y jubilaciones.

Cabe recordar que, de acuerdo con la información emitida en su momento por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la jubilación de Maya García podría alcanzar los 140 mil pesos mensuales.

Al ser cuestionada si, para acceder a la jubilación, tendría que dejar su actual cargo como subdirectora general jurídica en la Comisión Nacional de Agua (Conagua), reiteró que ha trabajado durante 44 años, y se ganó el derecho a una jubilación.

“Trabajé más de 40 años y la jubilación es un derecho (…) Son diferentes trabaje más de 44 años y me gane una jubilación, es un derecho que tiene todo el que trabaja determinado tiempo. Me pude ir a los 28 años y, me esperé, a los 44”, agregó.

Al estar su jubilación en pausa en el Congreso de Querétaro, enfatizó que: “el Congreso tiene que hacer lo que tiene que hacer y los derechos son los derechos no los hice yo. Los derechos te los da la ley”.

Asimismo, tras ser cuestionada por lo “excesivo” que podría resultar este monto, reiteró que “todos” los que han obtenido un cargo, pueden acceder a este derecho, según los años trabajados y de cumplir con los requisitos.

“Eso es un derecho que te ganas, entonces, si tú llegas y estás ahí y se da y se cumple toda esa situación, tú tendrás ese derecho”, puntualizó.