“Toda opinión es válida” asegura Gatell ante críticas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue cuestionado sobre los comentarios que algunos gobernadores y ex secretarios de salud han hecho al respecto del manejo de la pandemia en México

“Bienvenida la crítica”, enfatizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, tras ser cuestionado por los señalamientos a la estrategia de gobierno federal frente al COVID-19, que han emitido especialistas y ex funcionarios como José Narro, ex secretario de Salud.

En rueda de prensa vespertina, López-Gatell afirmó que toda opinión es válida, y subrayó que el gobierno federal trabaja sobre ciencia y técnica, lo que no significa que las personas no puedan emitir opiniones. Celebró que exista pluralidad y enfatizó, “debemos siempre acordarnos de la libertad de expresión. La libertad de prensa”.

“No me queda claro cuál es la pregunta, veo más bien muchas opiniones. Toda opinión es válida”, respondió al ser cuestionado sobre las críticas de los ex funcionarios y por las medidas propias, que han tomado otros estados.

Ante las críticas de los ex secretarios de salud, López-Gatell manifestó: “los respeto mucho. ¡Qué bueno qué opinen!, ¡Qué bueno que estén activos! Igual que cualquier ciudadano. Todo mundo debe opinar. Por ciento, no me quedo claro si cuando usted habla de confrontación con los gobernadores, es opinión suya o del editor de su periódico (…) Sol de México o es opinión de estos secretarios”, respondió López-Gatell a las preguntas de la reportera.

Ante situaciones como lo ocurrido en Tamaulipas, en donde la titular de la Secretaría de Salud del estado, Gloria Molina, señaló que el reporte epidemiológico de gobierno federal, no reflejan los datos que registra la entidad, López-Gatell apuntó: “¡Qué bueno que opine! Perfecto, pero, ¿cuál es la pregunta? No me queda claro”.

“Bienvenida la crítica. Bienvenida la opinión. Bienvenida la libertad de expresión”, finalizó el funcionario federal.