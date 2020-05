Senador de Morena condena detención del diputado de su partido

El servidor público aseguró que “Esto no se va a quedar así, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”

Mediante un vídeo subido a Twitter el senador de Morena, Juan José Jiménez Yáñez condenó la detención de un diputado federal de su partido, Jorge Luis Montes Nieves, quien transmitió en vivo desde el juzgado cívico de Ezequiel Montez, donde supuestamente lo tenían retenido por agredir a un oficial de la policía estatal cuando acudió a preguntar sobre la detención de un maestro jubilado.

Jiménez Yáñez uso la red para condenar el hecho denunciado por su compañero de bancada, calificando la retención como “arbitraria y abuso de poder”, además aseguró que esto se debe a las medidas autoritarias implementadas por el gobernador de Querétaro desde hace semanas que tienen la finalidad de disminuir la movilidad social mediante la integración de la fuerza pública a las medidas de disuasión.

“Estas barbaridades que han comenzado a implementar no tienen nada que ver con la emergencia sanitaria, sino que son medidas para reprimir a quienes no piensan como ellos, para perseguiré a la oposición, esto no se va a quedar así, vamos a llegar a las últimas consecuencias” remarcó el morenista.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”es” dir=”ltr”>Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias de las arbitrariedades cometidas por <a href=”https://twitter.com/PanchDominguez?ref_src=twsrc%5Etfw”>@PanchDominguez</a>. Nadie nos va a silenciar ni a pasar por encima de nuestros derechos humanos. <a href=”https://t.co/M8BbyKitZ0″>pic.twitter.com/M8BbyKitZ0</a></p>— Juan José Jiménez Yáñez (@JJJimenezY) <a href=”https://twitter.com/JJJimenezY/status/1261505418821541888?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 16, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>