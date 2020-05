PAN reprueba “Charolazo” del diputado federal de Morena

El pasado 15 de mayo el diputado federal Jorge Luis Montes presuntamente intentó interferir en el proceso administrativo de dos maestros jubilados que fueron detenidos por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública

Mediante un comunicado y un vídeo el secretario general del Partido Acción Nacional de Querétaro, Martín Arango declaró “lamentamos y reprobamos que el diputado federal por Morena, Jorge Luis Montes Nieves, se haya valido del fuero que ostenta para obtener beneficios personales, interfiriendo en un proceso administrativo de terceros”.

El pasado viernes 15 de mayo, fue cuando el legislador federal emanado del partido Morena, se presentó en el juzgado cívico de Ezequiel Montes para increpar a los oficiales de policía respecto a la detención de dos personas que fueron arrestadas por la falta administrativa que ingerían bebidas embriagantes en la vía pública.

Por su parte los uniformados comentaron la actitud altanera, falta de respeto y la prepotencia en la que el diputado se dirigió ante ellos e intentar utilizar su fuero para intervenir en el proceso de la detención.

El secretario general del partido argumentó, “el diputado federal de Morena miente en las declaraciones hechas en redes sociales. Según la versión de la Policía Estatal el diputado agredió verbalmente a los elementos y quiso ‘charolear’ argumentando que era diputado federal y que tenía fuero. Los oficiales, en cumplimiento de su deber, lo sujetaron preventivamente hasta que se calmó”.

Además, el representante de Acción Nacional enfatizó que en el estado nadie está por encima de la ley, y con estas acciones, el gobierno estatal emanado de Acción Nacional, refrenda su compromiso con las y los queretanos por cumplir y hacer cumplir la ley, persiguiendo los delitos que aquejan al estado.

En dicho comunicado lamentan que con esta situación Morena demuestre que protege y fomenta la corrupción en todos sus niveles de gobierno: desde comprar a sobreprecio productos indispensables para la salud de los mexicanos, hasta las decisiones que toman sus diputados locales al negarle el derecho a los queretanos en el extranjero al voto, así como pronunciarse en contra de las candidaturas indígenas independientes.

“Tener fuero no implica concesiones por encima de las que tenemos los ciudadanos de a pie. ¿Qué no vociferaban que en la mal llamada cuarta transformación se había terminado con el influyentismo… Este es un gran ejemplo de cómo Morena miente a los ciudadanos de manera sistemática; los diputados son un ciudadano más en este país, pero con la gran responsabilidad para representarnos ante el Congreso de la Unión, con el deber de hacer leyes que mejoren nuestras condiciones de vida, no sacando borrachos del juzgado cívico” agregó Arango.

Cabe mencionar que el fuero constitucional que ostenta el diputado Jorge Luis Montes Nieves sólo le confiere inmunidad por las opiniones que manifieste en el ejercicio de su encargo, pero esto no lo exenta de que se le apliquen las leyes en caso de romperlas.

“En Acción Nacional nos pronunciamos a favor de la justicia y la legalidad; de los valores y el bien común, por ello en el gobierno estatal y municipales emanados del PAN se seguirá trabajando porque se respeten las leyes para garantizar la seguridad y bienestar de las familias en el estado. Además, reconocemos la importante tarea que desempeña nuestra Policía Estatal y Municipal, quienes son héroes y heroínas que cuidan y mantienen la seguridad de la ciudadanía sin importar la crisis sanitaria actual por COVID-19” finalizó el secretario.