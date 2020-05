Nueva normalidad no significa que todos podamos salir a la calle, dice López-Gatell

En el caso de los estados, donde el semáforo esté en color naranja, como Zacatecas, el subsecretario explicó que estos podrán considerar la apertura escalonada de aquellas actividades que son no esenciales, aunque también pueden decidir no hacerlo

El regreso a la “nueva normalidad” no significa que a partir del próximo lunes primero de junio, la población pueda salir a la calle a realizar sus actividades normales, ni tampoco que los comercios o empresas puedan abrir, enfatizó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En rueda de prensa vespertina, López-Gatell señaló que en los estados donde está el semáforo en rojo, y que representa el pico más alto de la epidemia, solo pueden estar en función las actividades esenciales.

A partir del lunes, se incluirán como actividades esenciales la industria de la construcción, la minería y la fabricación de equipos de transporte.

“Volver a la nueva normalidad no quiere decir como antes. No quiere decir salir a la calle. ¡Qué quede clarísimo esto! No es que, a las cero horas del lunes, primero de junio, ya se puede salir a la calle a las actividades normales; tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir”, sostuvo.

En el caso de los estados, donde el semáforo esté en color naranja, como Zacatecas, el subsecretario explicó que estos podrán considerar la apertura escalonada de aquellas actividades que son no esenciales.

Sin embargo, los gobiernos estatales pueden tomar la decisión de no autorizar la reactivación de estas actividades y pueden aprobar disposiciones adicionales a las de gobierno federal, para restringir aún más la movilidad en el espacio público.

“…pero si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, el gobierno de Zacatecas, es completamente libre, y le respaldaremos, de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales”, subrayó.