Municipios serranos también instalan filtros carreteros

De igual forma, se suspendieron las caravanas migrantes durante esta temporada

Como parte de las medidas sanitarias para afrontar el COVID-19, se han colocado filtros sanitarios en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Landa de Matamoros, además se suspendieron las caravanas migrantes, informó Karina Careaga Pineda, diputada local por el PRI.

De acuerdo con información del municipio de Pinal de Amoles, en dicha demarcación también se instaló un filtro en el acceso carretero de Puerta de Cielo, en donde se les explica a los visitantes que no hay hospedaje y que los destinos turísticos, al igual que los restaurantes, están cerrados; también, se les toma la temperatura.

Ante el llamado de las autoridades sanitarias para que los migrantes queretanos no visiten en estas fechas a sus familias, Careaga Pineda consideró que, si bien no se les puede negar el acceso, es necesario enfatizar que de venir al país, deben cumplir con las normas sanitarias para no poner en riesgo a la población.

“Tienen considerados unos filtros en donde están revisando, ahora todavía aun más agudizado, la revisión de las personas que ingresan a los municipios y, por supuesto, a aquellos que no tengan un asunto que en lo particular (…) se han estado inclusive, regresando”, alertó.

La legisladora acotó que las caravas migrantes están suspendidas, como parte de estas medidas para evitar contagios por el COVID-19. Cabe recordar que, en el mes de julio, se ha realizado cada año, una caravana migrante, para que los connacionales regresen a sus lugares de origen.

“Se suspendieron las caravanas, no hay ahorita ninguna programada”, señaló la priista.