México está a punto de llegar a las 10 mil muertes por coronavirus

Durante la rueda de prensa vespertina, Hugo López-Gatell, subsecretario de promoción de la Salud, insistió en que este domingo 31 de mayo, no se acaba la epidemia, y no se termina con la restricción en la movilidad en el espacio público

México concluyó esta semana con nueve mil 930 defunciones a causa del COVID-19 y 90 mil 664 contagios, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien subrayó el término de la Jornada de Sana Distancia, el pasado 30 de mayo, no significa la conclusión de la epidemia.

A la fecha, se registran 36 mil 807 casos sospechosos y 16 mil 932 casos activos, es decir, de personas que presentaron síntomas en los últimos 14 días.

“Mañana primero de junio, no es regresar a la normalidad. No es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y, desde luego, las educativas, no lo es. Enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa, que el peligro persiste”, subrayó.

López-Gatell reiteró que todos los estados del país están en el semáforo rojo, el punto más álgido de la epidemia, a excepción de Zacatecas.

En este sentido, explicó que la única diferencia con la conclusión de la Jornada de Sana Distancia, es que a partir del lunes primero de junio, los estados tomarán las disposiciones correspondientes que ayuden a reducir contagios, con la asesoría técnica de la autoridad sanitaria federal.

El subsecretario reiteró que, al registrarse la mayor cantidad de casos de COVID-19, en la Ciudad de México y el Estado de México, es “imperativo” que este lunes, en estas entidades no regrese la población a las actividades públicas de manera desordenada, ni generalizada.

“Es muy importante que, ante que mantengamos esa coordinación y esa disciplina”, puntualizó.