Inmunidad rebaño: La esperanza contra el COVID-19

Ante la falta de un tratamiento específico y la ausencia de una vacuna contra el coronavirus, otra opción alentadora a la que podría acceder México es la llamada “inmunidad rebaño”

Para alcanzar el fenómeno de la inmunidad “del rebaño” y, con esto, lograr que se controle la propagación del COVID-19, sería necesario que entre el 60 y el 65 por ciento de la población genere inmunidad ante el virus, indicó el subrecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien recalcó, esta enfermedad impone el reto de replantear una “nueva normalidad” en el mundo.

De acuerdo con el funcionario federal, no hay una garantía de que los países no tengan un retorno del COVID-19, a menos que se alcance la “inmunidad de rebaño”, en donde una proporción de la población resulta contagiada, y desarrolla inmunidad. Sin embargo, enfatizó, que aún no existe toda la certidumbre científica de que la inmunidad será efectiva.

“La inmunidad del rebaño es un fenómeno en el que se alcanza una proporción fundamental de personas, necesarias para que la eficiencia de los contagios, ya no sea la que permita que haya una epidemia, entonces se mantenga la epidemia controlada y finalmente, desaparezca”, explicó.

El funcionario federal enfatizó que esta inmunidad de rebaño no significa que todas las personas de un país sean inmunes, basta con una proporción.

“Cuando las enfermedades son muy transmisibles como es el caso de COVID (…) Se necesita al 60, 65 por ciento de la población que haya sido inmune. Un elemento esperanzador en México y en el mundo, es que tenemos muy probablemente una proporción importante de personas asintomáticas, que se infectan, deseablemente desarrollarán inmunidad”, agregó.

En este sentido, recalcó su llamado a la población que presente síntomas leves a quedarse en sus domicilios, ya que, de acudir al hospital o centros médicos, se convierten en focos de contagio.

“COVID es una enfermedad emergente, es una pandemia, que nos impone a todo el mundo un reto nuevo, que consiste en replantear la nueva normalidad”, puntualizó.